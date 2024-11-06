Відповідну заяву кандидат у президенти США від Республіканської партії зробив під час виступу у штаті Пенсільванія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Трамп про Німеччину й Меркель

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп заявив, що мав складні відносини з Німеччиною.

Вони мене не любили, а я маю там коріння,

— поскаржився кандидат у президенти США.

Видання зауважило, що Трамп по лінії батька родом з німецької громади Кальштадт, в землі Рейнланд-Пфальц.

За словами політика, німцям нібито більше до вподоби був Барак Обама.

"Знаєте чому? Тому що вони нас обікрали (дослівно: "Вони з'їли наш обід")", – заявив Трамп.

У виданні зазначили, ймовірно, він мав на увазі, що Німеччина досягла такого успіху "тільки завдяки США".

Окрім того, колишній президент США висловився про тодішнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Вони мене не любили, тому що я сказав: ти маєш заплатити. Ти маєш заплатити, — сказав я Ангелі. Ангело, ти не заплатила,

– сказав республіканець.

Журналісти зазначили, що в цей момент політик, ймовірно, мав на увазі витрати Німеччини на оборону з огляду на зобов'язання перед НАТО.

Імітуючи якийсь німецький акцент, Дональд Трамп також заявив, нібито Ангела Меркель сказала йому, що "Німеччина буде платити до 2035 року".

Вони думають, що ми дурні люди,

– поскаржився Трамп.

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