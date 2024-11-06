Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

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Трамп заявив про фальсифікації у Пенсільванії

Так, Трамп заявив про нібито "масові фальсифікації" у Філадельфії. Зауважимо, що це найбільше місто в штаті Пенсільванія.

Багато розмов про масові накрутки у Філадельфії. Правоохоронці на підході,

– написав Трамп.

Коротка довідка. Пенсільванія – "хиткий штат". Він не визначився з електоральними уподобаннями й регулярно змінює позицію, голосуючи по черзі то за Демократів, то за Республіканців. До речі, Пенсільванію вважають чи не найважливішим штатом серед "хитких", адже принесе 19 голосів виборщиків.

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Що кажуть у поліції

Втім, управління поліції Філадельфії повідомило CNN, що правоохоронці не знають про те, що мав на увазі Трамп у своїй публікації Truth Social. Окрім того, не знають про жодні проблеми з голосуванням, які вимагали б реакції правоохоронних органів.

До речі, журналісти зауважили, що Трамп роками робив безпідставні заяви про нібито "фальсифікацію" у Філадельфії. Зокрема, у вересні, напередодні цих виборів заявляв, мовляв, "вони обманюють у цьому штаті, особливо у Філадельфії".