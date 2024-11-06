Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

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Трамп заявил о фальсификациях в Пенсильвании

Так, Трамп заявил о якобы "массовых фальсификациях" в Филадельфии. Заметим, что это самый большой город в штате Пенсильвания.

Много разговоров о массовых накрутках в Филадельфии. Правоохранители на подходе,

– написал Трамп.

Краткая справка. Пенсильвания – "шаткий штат". Он не определился с электоральными предпочтениями и регулярно меняет позицию, голосуя поочередно то за Демократов, то за Республиканцев. Кстати, Пенсильванию считают едва ли не самым важным штатом среди "шатких", ведь принесет 19 голосов выборщиков.

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Что говорят в полиции

Впрочем, управление полиции Филадельфии сообщило CNN, что правоохранители не знают о том, что имел в виду Трамп в своей публикации Truth Social. Кроме того, не знают ни о каких проблемах с голосованием, которые требовали бы реакции правоохранительных органов.

Кстати, журналисты заметили, что Трамп годами делал безосновательные заявления о якобы "фальсификации" в Филадельфии. В частности, в сентябре, накануне этих выборов заявлял, мол, "они обманывают в этом штате, особенно в Филадельфии".