Про те, як у Штатах відбуваються вибори глави держави розповідає 24 Канал. Перші результати та хто виривається в лідери, читайте далі в матеріалі.
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Як відбуваються вибори президента США
Хто перемагає на виборах у США
Містечко на півночі США першим оголосило про закінчення виборів
Одразу після опівночі 5 листопада містечко Діксвілл-Нотч оголосило першим про результати виборів президента.
Віцепрезидент Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси кожен у цьому крихітному містечку.
У голосуванні у Діксвілл-Нотч взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців.
Це незареєстроване містечко традиційно ще з 1960 року розпочинає день виборів одним із перших у країні. Там відкрили та закрили виборчі дільниці одразу після опівночі за східним часом.
Гарріс достроково проголосувала на виборах президента США
Камала Гарріс заявила 3 листопада в Детройті, що проголосувала на виборах президента та членів Конгресу достроково.
Вона віддала свій голос шляхом відправлення бюлетеня поштою.
У США розпочалися вибори президента
У США відкрилися перші виборчі дільниці.
Дільниці вже працюють у штатах Коннектикут, Кентуккі, Мен, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Нью-Гемпшир і Вірджинія. Найпізніше їх відкриють на Гаваях — о 19:00 за київським часом.
Понад 82 мільйони американців проголосували на виборах достроково.