13:54, 5 листопада

Одразу після опівночі 5 листопада містечко Діксвілл-Нотч оголосило першим про результати виборів президента.

Віцепрезидент Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп набрали по три голоси кожен у цьому крихітному містечку.

У голосуванні у Діксвілл-Нотч взяли участь четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців.

Це незареєстроване містечко традиційно ще з 1960 року розпочинає день виборів одним із перших у країні. Там відкрили та закрили виборчі дільниці одразу після опівночі за східним часом.