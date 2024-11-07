Він звинуватив його у перешкоджанні ефективній допомозі Києву. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на газету Berliner Zeitung.

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Лінднер звинуватив Шольца в неефективній підтримці України

Як наголосив Лінднер, Вільна демократична партія ніколи не вагалася надавати військову допомогу нашій державі. За його словами, Шольц висунув вимогу надати Україні три мільярди євро. Водночас лідер ВДП вказав на складну фінансову ситуацію" та запропонував натомість надати Україні крилаті ракети Taurus.

Однак, за даними видання, Шольц був категорично проти. Тож, як пише Berliner Zeitung, канцлер натомість повідомив Лінднеру про його звільнення з посади міністра фінансів Німеччини. Зазначається, що подібну позицію, як у ВДП, відстоює ХДС.

Ба більше, нещодавно лідер Християнсько-демократичного союзу закликав дати Росії 24-годинний ультиматум. Зокрема, щодо ударів по цивільному населенню та житлових будинках. Згідно з його пропозицією, якщо не припиняться атаки на цивільну інфраструктуру, то Німеччина має надати Україні крилаті ракети Taurus, які дозволять завдати ударів по території Росії.

Нагадаємо, увечері 6 листопада стало відомо, що в Німеччині розпалася "світлофорна" коаліція. На це вплинуло рішення Шольца звільнив міністра фінансів Лінднера, який є лідером ВДП.