Канцлер Олаф Шольц объявил, что 15 января 2025 года он хочет поставить перед Бундестагом вопрос, доверяют ли они ему. Немецкий политолог Сергей Сумленный объяснил 24 Каналу, что это единственный путь к новым досрочным выборам.

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"Согласно конституции, не ранее, чем за двое суток, парламент должен ответить, проголосовать. Если они объявляют ему недоверие, то еще через 28 суток будут новые выборы. И еще после того, пока новое коалиционное правительство сформируется, примерно в середине апреля, Германия получает новое правительство. Правительство в состоянии зомби, коалиция умерла. Но в этом состоянии оно может ходить еще несколько месяцев, пугая всех вокруг", – сказал он.

Шольца могут отправить в отставку

Как предположил Сергей Сумленный, если Шольц поставит вопрос о недоверии, то вряд ли большинство его поддержит. Не хватит этих процентов без либералов в правительстве. В парламенте Германии нет бывшей правительственной коалиции большинства.

То есть большинство партий будут оппозиционными. Это христианские демократы, либералы, вышедшие из коалиции, леворадикальные и праворадикальные партии. Все они, я думаю, проголосуют за недоверие Шольцу. Потому что они Шольца не любят при разных условиях. Всем им хочется досрочных выборов. Видимо, кроме либералов, которые, по большим шансам, не придут в парламент,

– считает он.

По мнению политолога, если этот вопрос будет поставлен на голосование в парламенте, то Шольца могут отправить в отставку. Однако вопрос в том, когда он его поставит. Для всех противников действующего канцлера сейчас важно ускорить этот процесс.

Есть путь его ускорить – это обойти вопрос недоверия Шольцу, а сразу согласовать нового канцлера. Статья 68 Конституции Германии, которая говорит о вопросе недоверия, его может поставить исключительно сам канцлер о себе. А статья 67 говорит о конструктивном вотуме. Это означает, что без новых выборов можно сменить канцлера, если большинство парламента с этим согласится.

"Здесь христианские демократы, консервативная оппозиция готовы это сделать. Либералы, очевидно, уже готовы это сделать. Им не хватает нескольких голосов. Если они смогут получить в каких-то переговорах, в коридорах эти голоса, то могут просто сменить канцлера с Шольца на Мерца, лидера христианских демократов", – заметил политолог.

Однако это правительство будет правительством меньшинства до новых выборов в сентябре 2025 года. Но если его будет толеровать часть партий, что не будут входить в это правительство, например, те же "Зеленые", социал-демократы, то это может работать, но без досрочных выборов и гораздо быстрее, объяснил Сумленный.

Напомним, вечером 6 ноября стало известно, что в Германии распалась "светофорная" коалиция. На это повлияло решение Шольца уволил министра финансов Линднера, который является лидером Свободной демократической партии. Издание Spiegel написало, что без свободных демократов у коалиции нет большинства в Бундестаге. Олаф Шольц заявил, что уже 15 января состоится голосование о вотуме доверия. Это означает, что новые парламентские выборы в Германии могут происходить не позднее марта.