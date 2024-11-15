Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Олафа Шольца изданию Sueddeutsche Zeitung.

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Что сказал Шольц о позиции Трампа относительно войны в Украине

Немецкий канцлер рассказал, что его разговор с Дональдом Трампом был, "возможно, на удивление, очень детальным и добрым".

Шольц также отметил, что "некоторое время" обсуждал с новоизбранным президентом США войну в Украине. По словам главы немецкого правительства, у него сложилось впечатление, что Трамп "имеет более нюансированную позицию, чем это часто считается", однако не объяснил, что именно он имеет в виду.

Отвечая на вопрос о возможности заключения Трампом соглашения с Россией в обход украинских интересов, Шольц отметил, что во время их разговора новоизбранный президент не дал "никаких указаний" на то, что он будет придерживаться такого подхода.

Шольц подтвердил позицию Германии, заявив, что страна не согласится на "мир под диктатом".

К слову, Олаф Шольц 15 ноября также имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это был разговор, который длился почти час, а немецкий канцлер призвал российского президента к миру в Украине и заверил, что Германия будет поддерживать наше государство столько, сколько это будет нужно.