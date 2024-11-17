Водночас і Путіну була вигідна розмова з Шольцом. Він спробує продемонструвати російському суспільству та своїм партнерам, що, мовляв, "європейські лідери переглянули свою позицію і бояться його". Також, як розповів 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, Росія зацікавлена у перемир'ї, тому почала показувати свою схильність до переговорів.

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2 мети, які переслідував Шольц дзвінком Путіну

На думку Рейтеровича, Шольц зателефонував Путіну з 2 причин:

напередодні виборів у 2025 році він хоче додати яскравості своєму образу "глави Німеччини". Країни, яка займає лідерські позиції у Євросоюзі й від якої залежать багато що у контексті розв'язання російсько-української війни. Країна, яка продовжує допомагати Україні, але водночас не покладає надії досягнути якогось перемир'я, зупинити гарячу фазу війни й відіграти у цьому важливу роль. Шольц іноді робив миротворчі заяви, і намагається скористатися цим шансом, щоб переговорити з Путіним;

за понад 2 роки канцлер перевіряє, чи змінився російський диктатор, чи відійшов від заяв, зроблених раніше, чи готовий сісти за стіл перемовин з Україною та обговорювати ті чи інші питання, які є важливими як для Росії, так і всього світу.

Після цієї розмови, сподіваюсь, європейські лідери та президент США повинні зрозуміти одну річ, що Путін особливо не помінявся. Інформація з Росії, що начебто вона готова сідати за стіл перемовин, але з урахуванням її інтересів, територіальних реалій та ліквідації першопричин війни, це те саме, що Путін казав і раніше,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Якоїсь схильності до завершення війни у цій заяві не простежується. Можливо, це і на краще. Оскільки Європа та США повинні зробити щось таке, щоб Путін все-таки змінив свою позицію. Це, очевидно, що можна зробити лише з позиції сили.

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Навіщо Путіну розмова із Шольцом

"У Путіна з'являться відчуття, мовляв, "мені зателефонували. Я можу поспілкуватися з європейським лідером". Я думаю, що так воно і є. Тобто для нього це така історія, що його знову кудись покликали. Він начебто провів серйозну розмову, значить країни Європи та світу почнуть переглядати своє ставлення до Росії та знову почнуть з ним спілкуватися, як це було до повномасштабного вторгнення", – наголосив політолог.

Розмова Шольца з Путіним вигідна Росії. Рейтерович переконаний, що на російських пропагандистських каналах почнуть волати на кшталт "інформаційна та політична блокада прорвана. Шольц злякався, тому зателефонував Путіну й просив завершити війну. Скоро будуть всі інші дзвонити. Ура, ми перемагаємо".

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Сам факт діалогу Путін спробує використати ще й в інший спосіб, зокрема, передати "привіт" своїм партнерам. Буцім до нього уже європейці починають телефонувати й він правильно зробив, що чекав та тиснув. Мовляв, рано чи пізно Росія змусить укласти якусь максимально вигідну для них угоду.

Також є зацікавленість як мінімум у перемир'ї, тому що той шалений наступ, який вони ведуть, не дає результатів та ефекту, на який вони сподівалися. Путін постійно встановлює нові дедлайни для своєї армії, щоб вона щось захопила чи відбила, наприклад, Курщину,

– сказав Ігор Рейтерович.

Росії необхідна перерва на пару років. Але, щоб почати про це говорити, їм потрібно було продемонструвати свою схильність до перемовин.