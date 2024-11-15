Поки особливих деталей щодо їхнього спілкування немає. Але як розповів 24 Каналу кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, стає зрозуміло, що Шольц намагається ефективно впливати на ситуацію в Європі так, як це було раніше.

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Про що міг говорити Шольц і Путін

"Шольц міг виконувати роль "рупора" того, що може відбутися найближчим часом в контексті переговорного процесу та в контексті альтернативи у випадку, якщо Путін не захоче йти на компроміси", – припустив Станіслав Желіховський.

Зараз у німецького канцлера більше розв'язані руки, тому розмова точно не була зі слабкої позиції. Німеччина залишається локомотивом Європейського Союзу, вона є одним із ключових членів Північноатлантичного Альянсу в Європі. Ба більше, ця країна є другою за обсягами допомоги Україні під час повномасштабної війни.

Я думаю, що Шольц міг надсилати послання. Можливо, навіть з позиції, що якщо Путін не піде на якісь домовленості, то офіційний Берлін може відправити в Україну далекобійну артилерію і дозволити її застосування,

– зауважив експерт-міжнародник.

До того ж змінилася влада у США. Дональд Трамп зацікавлений у мирному врегулюванні війни, але навряд чи він піде на поступки Путіну. Відповідно Шольц міг виконувати роль посланця та наголосити на тому, що новий уряд, який незабаром прийде до влади у Німеччині, відповідатиме новим реаліям.

"Можемо говорити, що Захід зараз вступає у нову фазу. Поки на чолі ключових держав ще є старі лідери, вони можуть спробувати вмовити Путіна та його союзників до переговорів", – сказав Станіслав Желіховський.

Розмова Путіна і Шольца: що відомо