У кремлі розповіли про те, як пройшла розмова Шольца і Путіна. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Путін знову звинувачував НАТО

У Кремлі зазначили, що під час телефонної розмови Путіна та Шольца провели докладний та відвертий обмін думками щодо "ситуації в Україні". Вочевидь, навіть на третій рік повномасштабної війни російське керівництво не має сміливості, щоб назвати речі своїми іменами.

Путін знову повторював класичні тези російської пропаганди. Зокрема, він вкотре перекладав відповідальність за свої дії та сказав, що "нинішня криза стала прямим результатом багаторічної агресивної політики НАТО".

Президент Росії зазначив, що російська сторона ніколи не відмовлялася і, як і раніше, відкрита до відновлення переговорів. Знову ж таки лідер Росії не забув нагадати, що вони обов'язково мають бути на їхніх умовах.

️Путін заявив Шольцу, що можливі домовленості щодо України "мають виходити з нових територіальних реалій та усунути першопричини конфлікту", тобто Україна повинна поступитись територіями.