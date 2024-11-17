Немецкий канцлер впервые за 2 года поговорил с российским диктатором, призвав его к миру. Известно, что деталями этого разговора Шольц поделился с Туском, передает 24 Канал.

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Разговорами по телефону войну не закончить

В Украине осудили канцлера за звонок Путину. Владимир Зеленский сказал, что канцлер открыл "ящик Пандоры" и помог главе Кремля вырваться из политической изоляции.

Очевидно, что сказанное Шольцом не имело особого влияния на российского диктатора. Он показал, что совсем не планирует завершать войну. Ведь всего через два дня после общения с канцлером массированно обстрелял Украину, разрушил ее энергетику и убил людей.

Путина телефонными звонками никто не остановит,

– так отреагировал на атаку России польский премьер Дональд Туск.

По его словам, атака 17 ноября, которая является одной из крупнейших за время полномасштабной войны, доказала, что "телефонная дипломатия не может заменить настоящую поддержку Украины со стороны всего Запада".

"Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего", – подчеркнул глава польского правительства.

Напомним, ранее в МИД Украины тоже обратились к Шольцу на фоне массированного удара по Украине. А экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вспомнил, как канцлер советовался с Зеленским относительно уместности звонка Путину.