Німецький канцлер вперше за 2 роки поговорив із російським диктатором, закликавши його до миру. Відомо, що деталями цієї розмови Шольц поділився з Туском, передає 24 Канал.

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Розмовами по телефону війну не закінчити

В Україні засудили канцлера за дзвінок Путіну. Володимир Зеленський сказав, що канцлер відкрив "скриньку Пандори" і допоміг очільнику Кремля вирватися з політичної ізоляції.

Вочевидь, сказане Шольцом не мало особливого впливу на російського диктатора. Він показав, що зовсім не планує завершувати війну. Адже лише за два дні після спілкування з канцлером масовано обстріляв Україну, зруйнував її енергетику і вбив людей.

Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить,

– так відреагував на атаку Росії польський прем'єр Дональд Туск.

За його словами, атака 17 листопада, яка є однією із найбільших за часи повномасштабної війни, довела, що "телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу".

"Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього", – наголосив очільник польського уряду.

Нагадаємо, раніше у МЗС України теж звернулися до Шольца на тлі масованого удару по Україні. А ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба пригадав, як канцлер радився із Зеленським щодо доречності дзвінка Путіну.