Вороги атакували теплоелектростанції ДТЕК. 24 Канал пише з посиланням на Андрія Сибігу, що атака Росії є відповіддю Путіна лідерам, які останнім часом контактували з ним.

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Що Сибіга сказав про ранковий обстріл 17 листопада

Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: безпілотники та ракети по мирних містах, мирних жителях, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто телефонував і відвідував його останнім часом,

– написав Сибіга.

Український міністр додав, що нам потрібен мир через силу, а не умиротворення.

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До речі, цього тижня телефонував російському диктатору Владіміру Путіну. Видання Bild писало, мовляв, розмову Шольца з Путіним погодили Байден, Макрон і Стармер.

ЗМІ також писали, що начебто Зеленський просив Шольца не дзвонити Путіну. Тоді в МЗС України сказали, що розмови з Путіним не мають доданої вартості для миру та потрібні конкретні дії, такі як виведення російських військ з України.