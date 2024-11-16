Як повідомляють ЗМІ, розмову із російським диктатором Шольц узгодив із Байденом, Стармером і Макроном. Ексочільник МЗС України розповів, що канцлер Німеччини питав думку й у президента Зеленського, передає 24 Канал.

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Спершу дослухався, а потім зробив по-своєму

Дипломат розказав, що кілька місяців тому Шольц спитав Зеленського, чи буде доречно зателефонувати Путіну. Тоді президент України виступив проти, і німецький канцлер утримався. Однак після виборів у США Шольц таки подзвонив очільнику Кремля. У відповідь Зеленський заявив, що канцлер "відкрив скриньку Пандори".

Дмитро Кулеба підсумував наслідки дзвінка Шольца до Путіна. За словами ексміністра, канцлер суттєво не покращив свій імідж серед виборців, які симпатизують Росії.

Водночас він "допоміг" очільнику Кремля вирватися з європейської ізоляції і показати світові, що його стратегія працює – Захід врешті-решт схиляє перед ним голови.

Також вчинок Шольца підкосила репутацію Німеччини серед українців і посилила напругу у стосунках між Зеленським і канцлером.

До слова, Олаф Шольц заявив, що Дональд Трамп має "більш нюансовану" позицію щодо війни в Україні, ніж багато хто вважає. Він сказав, що Німеччина не погодиться на "мир під диктатом".