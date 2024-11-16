Как сообщают СМИ, разговор с российским диктатором Шольц согласовал с Байденом, Стармером и Макроном. Экс-глава МИД Украины рассказал, что канцлер Германии спрашивал мнение и у президента Зеленского, передает 24 Канал.

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Сначала прислушался, а потом сделал по-своему

Дипломат рассказал, что несколько месяцев назад Шольц спросил Зеленского, будет ли уместно позвонить Путину. Тогда президент Украины выступил против, и немецкий канцлер воздержался. Однако после выборов в США Шольц таки позвонил главе Кремля. В ответ Зеленский заявил, что канцлер "открыл ящик Пандоры".

Дмитрий Кулеба подытожил последствия звонка Шольца к Путину. По словам экс-министра, канцлер существенно не улучшил свой имидж среди избирателей, которые симпатизируют России.

В то же время он "помог" главе Кремля вырваться из европейской изоляции и показать миру, что его стратегия работает – Запад в конце концов склоняет перед ним головы.

Также поступок Шольца подкосил репутацию Германии среди украинцев и усилил напряжение в отношениях между Зеленским и канцлером.

К слову, Олаф Шольц заявил, что Дональд Трамп имеет "более нюансированную" позицию относительно войны в Украине, чем многие считают. Он сказал, что Германия не согласится на "мир под диктатом".