Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя немецкой оппозиции Юргена Хардта, которое передает издание Le Monde.

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Что говорит немецкая оппозиция о звонке Шольца Путину

В материале издания указано, что канцлер Германии Олаф Шольц подвергается критике со стороны немецкой консервативной оппозиции, которая обвинила его в содействии пропаганде Москвы из-за его телефонного звонка президенту России

Представитель консервативной партии ХДС Юрген Хардт рассказал немецкому радио Deutschlandfunk, что Владимир Путин воспримет тот факт, что Шольц позвонил ему больше как признак слабости, чем силы.

Немецкий политик также критиковал канцлера за то, что этот разговор способствовал "пропагандистскому успеху" Кремля в контексте внутренней политики Германии.

Господин Хардт также отметил, что этот звонок не имел желаемого эффекта для Путина, который охватывал "только силовые сигналы", такие, как угроза значительного увеличения военной помощи Украине. Политик подчеркнул, что Шольц "не сделал никаких новых конкретных предложений и даже не поставил квазиультиматума".

К слову, Владимир Зеленский уже отреагировал на телефонный разговор Шольца и Путина. Как отметил президент Украины, этот звонок, словно "ящик Пандоры", после которого могут быть и другие звонки и разговоры, что позволит российскому диктатору чувствовать себя не в изоляции со стороны мирового сообщества.