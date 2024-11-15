Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что официальный Берлин сделал очень много для Украины. Нам предоставили большое количество техники, амуниции, различных средств.

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Почему Шольц звонил Путину

Стоит вспомнить, что в начале войны Германия обещала предоставить исключительно 10 000 шлемов и гуманитарную помощь. Ничего большего не предусматривалось. Впрочем на самом деле немецкий канцлер нашел для нас значительно более серьезные средства, в частности системы ПВО Patriot.

Шольц лоббирует открытие в Украине дополнительных мощностей для производства тяжелой техники. Сама Германия полностью пытается отказаться от российского газа. За время войны она отошла от российского голубого топлива, хотя чувствовала в нем серьезную зависимость. Сейчас страна построила свои станции, работает с разреженным газом, который поступает из разных стран, но не из России.

Теперь немцы хотят перейти на американское топливо, чтобы полностью отрубить взаимоотношения со страной-агрессором. Поэтому предательства от Олафа Шольца искать точно не стоит.

Постепенно мир выходит на курс мирных переговоров с Россией. Начались разговоры в дипломатических кругах, дипломаты Европы подтверждают, что это не маргинальные разговоры, это говорят не одиозные бывшие дипломаты, а серьезные политики,

– подчеркнул Иван Ступак.

Он добавил, что Украина будет выходить, если не на дорожную карту, то хотя бы на какой-то гипотетический, условный сценарий, как и когда война должна уменьшить свою интенсивность, а в конце концов завершиться.

Напомним, после звонка Шольца, Владимир Путин заявил, что Россия всегда готова к переговорам, но надо учитывать "новые территориальные реалии". Диктатор в очередной раз обвинил НАТО в "разжигании агрессии".

Владимир Зеленский, комментируя разговор Шольца и Путина, отметил, что Россия не меняла свою политическую позицию. Поэтому переговоры со страной-агрессором никогда ничем не заканчивались.