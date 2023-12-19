Власне, сказав це Володимир Зеленський під час пресконференції для ЗМІ, що розпочалася ввечері 19 грудня, – повідомляє 24 Канал. За його словами, буде видно, чи Берлін буде з нами до кінця, – мовляв, насамперед "треба судити по кроках".

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Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.

Україна вдячна Берліну

Як зазначив голова нашої держави, за друге місце Німеччини в списку країн за об'ємами допомоги треба дякувати німецькому суспільству. Слова голови уряду Олафа Шольца про тверду підтримку України є важливими, однак вони мають бути підкріплені діями.

Німеччина на чолі з канцлером Шольцом друга за об'ємами підтримки у світі: фінанси, мілітарі – усе разом. Я хочу подякувати суспільству за те, що вони це зробили. Що таке "до кінця"? Подивимось, будемо судити по кроках людей,

– констатував Володимир Зеленський.

Гарант повідомив, що наразі Київ очікує на ще одну систему Patriot особисто від Олафа Шольца: "Це дуже важливе рішення для нас, ми розуміємо, як це допоможе, ми розуміємо, де це буде", – акцентував він. Вочевидь, Зеленський мав на увазі захист неба від балістики, оскільки Patriot – це ЗРК, що здатен збивати такі цілі.



Що треба знати про ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу