Глава держави відповів на питання про скорочення військової допомоги для України. Він наголосив, що впевнений у тому, що США не покинуть нашу країну у протистоянні російській агресії, передає 24 Канал.

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США не зрадять Україну

Що стосується фінансової допомоги, працюємо дуже сильно над цим, я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять і що те, про що ми домовились зі США, буде виконано, повністю,

– наголосив він.

Главу держави також спитали, коли варто очікувати на виділення фінансової допомоги для України. Він заявив, що "дуже скоро".

Володимир Зеленський констатував, що допомога від США – дуже потужна цифра, над якою працює Україна. І наші американські партнери повинні знати, що наша держава очікує на цю допомогу. У США знають деталі та те, для чого нам потрібні кошти та як вони вплинуть на перебіг війни.

Також главу держави спитали про ймовірний прихід до влади у США Дональда Трампа. Володимир Зеленський зазначив, що він інша людина. І що не впевнений, що щодо України політика зміниться. Водночас потрібно тверезо дивитися на це, адже будь-який лідер має вплив на свою країну. Зокрема після того, як його обрали.