При этом немецкое общество очень лояльно относится к Украине и помогает нашему войску донатами. Об этом 24 Каналу рассказал немецкий политолог Сергей Добросовестный, заметив, что Германия является украинским союзником.

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Германии необходимо понять самое важное

Стратегически Германия дает стороне Украины. В частности, уже заключены предварительные договоренности о совместном производстве бронетехники и вооружении с корпорацией Rheinmetall, в том числе и другие.

Нет сомнений, что Германия является союзником Украины. Вопрос в том, насколько немецкая помощь масштабна, оперативна и гибка. Важно, есть ли в Германии понимание того, что это наша общая борьба за то, чтобы эта война закончилась победой свободы. Чтобы война не перешла на территорию ЕС и НАТО,

– подчеркнул политолог.

Несомненно, помощь, которую уже предоставила Германия для Украины, чрезвычайно важна. В частности, ЗРК Patriot уже спасли тысячи украинских жизней. Однако, это не все.

"Я боюсь, что в немецком правительстве нет понимания того, что мы сейчас помогаем Украине не только для того, чтобы прекратить и закончить этот ужас и это убийство, которое совершает Россия на территории Украины. Должен быть и базовый инстинкт самосохранения, потому что если Украина не победит, то последствия этой войны придут к нам", – отметил Добросовестный.

Многие немецкие политики отвергают тот факт, что Россия может угрожать и Европейскому Союзу. Однако, если стране-агрессору удастся победить Украину, вряд ли она на этом остановится.

Немцы поддерживают Украину

В немецком обществе поддержка Украины очень высока. Это становится понятно из социологических опросов и из донатов, которые немцы перечисляют для Украины.

В нашей компании регулярно проводят сборы в поддержку украинской армии, преимущественно на дроны. Я вижу, как немцы донатят тысячи евро. Когда люди комментируют свой донат, пишут, что то, что правительство не дает, должны предоставить они, или что им стыдно за Олафа Шольца, – заметил Сергей Честный.

При этом в немецком правительстве споров по Украине уже нет.

В начале полномасштабного вторжения две из трех партий правительства – либералы и "Зеленые" – критиковали Шольца за его апатию. Однако после передачи первых "Леопардов" критика прекратилась, и сейчас есть консенсус.

"Консенсус состоит в том, что Украина получает средства ПВО, и они действительно спасают жизнь. Но средства ПВО не могут выиграть войну. Акценты ставки на средства ПВО означает то, что у россиян есть время и возможность усовершенствовать свои стратегии, технологии, комбинировать различные пути нападений ", – объяснил политолог.

Русские готовились с начала лета, накапливая свои запасы. Начиная с 29 декабря, оккупанты на практике применяют свои новые знания и запасы оружия.

Обратите внимание! 29 декабря Россия массированно обстреляла всю Украину. От атаки пострадали не менее 159 человек, 39 – погибли.

Утром 2 января оккупанты снова нанесли удары по Украине. Как следствие, в Киеве по состоянию на 15:00 двое погибших и 49 раненых. В Харькове – одна погибшая и 52 пострадавших.

"Это прямое следствие позиции социал-демократической партии Германии, которая сказала, что готова давать средства ПВО, но ничего дальнобойного не даст. В этом есть вина Шольца", — подчеркнул Добросовестный.

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