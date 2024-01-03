При этом немецкое общество очень лояльно относится к Украине и помогает нашему войску донатами. Об этом 24 Каналу рассказал немецкий политолог Сергей Добросовестный, заметив, что Германия является украинским союзником.
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Германии необходимо понять самое важное
Стратегически Германия дает стороне Украины. В частности, уже заключены предварительные договоренности о совместном производстве бронетехники и вооружении с корпорацией Rheinmetall, в том числе и другие.
Нет сомнений, что Германия является союзником Украины. Вопрос в том, насколько немецкая помощь масштабна, оперативна и гибка. Важно, есть ли в Германии понимание того, что это наша общая борьба за то, чтобы эта война закончилась победой свободы. Чтобы война не перешла на территорию ЕС и НАТО,
– подчеркнул политолог.
Несомненно, помощь, которую уже предоставила Германия для Украины, чрезвычайно важна. В частности, ЗРК Patriot уже спасли тысячи украинских жизней. Однако, это не все.
"Я боюсь, что в немецком правительстве нет понимания того, что мы сейчас помогаем Украине не только для того, чтобы прекратить и закончить этот ужас и это убийство, которое совершает Россия на территории Украины. Должен быть и базовый инстинкт самосохранения, потому что если Украина не победит, то последствия этой войны придут к нам", – отметил Добросовестный.
Многие немецкие политики отвергают тот факт, что Россия может угрожать и Европейскому Союзу. Однако, если стране-агрессору удастся победить Украину, вряд ли она на этом остановится.
Немцы поддерживают Украину
В немецком обществе поддержка Украины очень высока. Это становится понятно из социологических опросов и из донатов, которые немцы перечисляют для Украины.
В нашей компании регулярно проводят сборы в поддержку украинской армии, преимущественно на дроны. Я вижу, как немцы донатят тысячи евро. Когда люди комментируют свой донат, пишут, что то, что правительство не дает, должны предоставить они, или что им стыдно за Олафа Шольца, – заметил Сергей Честный.
При этом в немецком правительстве споров по Украине уже нет.
В начале полномасштабного вторжения две из трех партий правительства – либералы и "Зеленые" – критиковали Шольца за его апатию. Однако после передачи первых "Леопардов" критика прекратилась, и сейчас есть консенсус.
"Консенсус состоит в том, что Украина получает средства ПВО, и они действительно спасают жизнь. Но средства ПВО не могут выиграть войну. Акценты ставки на средства ПВО означает то, что у россиян есть время и возможность усовершенствовать свои стратегии, технологии, комбинировать различные пути нападений ", – объяснил политолог.
Русские готовились с начала лета, накапливая свои запасы. Начиная с 29 декабря, оккупанты на практике применяют свои новые знания и запасы оружия.
"Это прямое следствие позиции социал-демократической партии Германии, которая сказала, что готова давать средства ПВО, но ничего дальнобойного не даст. В этом есть вина Шольца", — подчеркнул Добросовестный.
Позиция Германии по поводу войны: что известно
- На итоговой пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский отметил, что Германии занимает второе место в списке стран по объему помощи Украине. За это он поблагодарил германское общество.
- Заметим, что в конце декабря увеличилось количество призывов к переговорам с Россией и замораживание войны. На подобные заявления отреагировал генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг, заявив, что Украину должны поддерживать и в дальнейшем. Именно поддержка Германии и других союзников определит дальнейший ход войны.
- Кроме того, Берлин пытается ослаблять Россию. В частности, на днях Германия заблокировала российские активы на 4 миллиарда евро. Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер напомнил о плане стран "Большой семерки" по конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Более того, в Германии создадут реестр ущерба, нанесенного Россией на территории Украины.