Рішення Німеччини

Представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер згадав про рішення країн G7 примусити Росію "заплатити за відбудову України в довгостроковій перспективі", для чого було вирішено заморозити російські державні активи відповідно до правових систем держав-учасниць.

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Вагнер також зазначив про створення реєстру збитків, завданих війною.

За словами представника Міністерства економіки ФРН Роберта Северіна, санкції проти Росії вважаються ефективними, хоча вони різноманітні та часто діють опосередковано.

До слова! Северін підкреслив, що нещодавно був схвалений 12-й пакет санкцій, і підтвердив, що будуть нові санкційні пакети, а система буде вдосконалюватися, усуваючи недоліки та закриваючи шляхи обходу санкцій. Северін наголосив, що санкції становлять складну систему, яка працює в комплексі.

Крім того, федеральна прокуратура Німеччини подала позов щодо конфіскації понад 720 мільйонів євро російських коштів на підставі порушення закону про зовнішню торгівлю.

Чого очікувати від інших країн

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Офісу Президента України Ігор Жовква, висловив сподівання, що країни G7 спільно вирішать питання конфіскації заморожених активів Росії.

Він наголосив на важливості координованого підходу з боку цих країн і згадав, що деякі європейські держави, в тому числі Бельгія, вже працюють над ініціацією конфіскації цих активів.

Важливо! Після того як США та інші країни заявили про реальний намір конфіскувати заморожені активи Росії, країна-агресор почала по-новому вести риторику. Зокрема, МЗС Росії попередило, що у разі конфіскації російських активів для допомоги Україні у відновленні економіки, Росія може піти на скасування дипломатичних відносин з США.