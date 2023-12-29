Про це пише видання, посилаючись на лист прем'єр-міністра України до Міжвідомчої координаційної платформи донорів (MDCP). Як пишуть журналісти, у ньому Денис Шмигаль наголошував на необхідності фінансування у січні та тому, що його мають спрямувати на бюджетні потреби.

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Шмигаль просить про підтримку

Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримували достатнє, оперативне і передбачуване зовнішнє фінансування із січня 2024 року,

– йдеться в листі, яке цитують у виданні.

Це цікаво! Міністерство фінансів України минулого тижня зазначило, що нашій державі у 2024 році необхідно 37,3 мільярда доларів зовнішньої допомоги. Цьогоріч Україні надійшло 42 мільярди такої підтримки.

Шмигаль у листі зазначив, що координаційна платформа донорів має зосереджуватися на нагальних потребах бюджету. Мовиться про підтримку уряду, виплати вчителям, державним службовцям, а також пенсій.

Навряд чи можливо вести будь-яку дискусію про проєкти відновлення та відбудови, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання у 2024 році,

– наголосив Шмигаль у листі.

Прем'єр-міністр у листі звернувся до донорів з закликом розпочати координацію задля спрямування заморожених російських активів на відновлення України. У листі йдеться про те, що Кремль "мусить заплатити за війну та руйнування – і це буде головним джерелом відновлення" у найближчі роки.

Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб ліквідувати дефіцит фінансування, але ваша своєчасна підтримка зараз потрібна як ніколи,

– додав Шмигаль.

Нагадаймо, що в Україні прагнуть внести зміни до мобілізації. Так, у Міністерстві фінансів очікують на пропозиції від Міноборони та Генштабу щодо покриття витрат, пов'язаних із цим. У відомстві зазначили, що внутрішній потенціал для фінансування потреб війська вже виснажений.