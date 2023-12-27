Якими будуть зарплати у січні 2024 року
На сайті Кабміну оприлюднили прогноз щодо зростання заробітних плат в Україні в перспективі на три роки. Отже, середньомісячна заробітна плата становитиме:
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- 21 809 гривень – у 2024 році,
- 25 732 гривень – у 2025 році,
- 30 260 гривень – у 2026 році.
А мінімальну зарплату підвищуватимуть у два етапи наступного року: 1 січня – до 7,1 тисячі гривень, а з 1 квітня – до 8 тисяч гривень.
Крім того, згідно з постановою №1078, індексацію усім працівникам у 2024 році повинні платити підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, зокрема ФОП, які використовують працю найманих працівників.
Які штрафи можуть бути:
- штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника;
- стягнення від 510 до 1 700 гривень, а в разі повторного порушення протягом року – від 1 700 до 5 100 гривень щодо неповнолітнього, вагітної жінки, батька-одинака, батька, який виховує дитину до 14 років та батька, який виховує дитину з інвалідністю.
Зарплати індексують відповідно до рівня прожиткового мінімуму працездатних осіб. У 2024 році цей показник сягає 3 028 гривень.
Мінімальна та максимальна пенсія
У бюджеті на 2024 рік прожитковий мінімум зросте. Відповідно це потягне за собою ріст й інших соціальних виплат, як-от пенсія.
- Згідно з цим, з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія становитиме 2 361 гривню.
- Зі зростанням мінімальної пенсії, зросте й максимальна. Загалом розмір цієї пенсійної виплати складає 10 мінімальних, або прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Відтак у 2024 році це 23 610 гривень.
- Важливо додати, що середня пенсія з 5 311 гривень сягне до 6 тисяч гривень у новому році.
- у січні – ті, хто отримують мінімальну і максимальну пенсію,
- у січні та липні – ті, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років);
- у березні – усім, чиї пенсії мають індексувати за планом.
Що буде з соцвиплатами наступного року
Від прожиткового мінімуму залежатиме й соцдопомога наступного року. У бюджеті на це виділили чималу суму.
Дитячі виплати
Нагадуємо, що у 2023 році прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років складає 2 272 гривні, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2 833 гривні. А у 2024 році він складе для дітей віком до 6 років – 2 563 гривні, а для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень.
- Жінки, які перебувають у декреті й не є підприємцями – щомісяця отримуватимуть 757 гривень.
- Змінились і умови надання виплат, через те, що один із батьків ухиляється від аліментів – для дітей до 6 років ці виплати складають 1 281,5 гривні, від 6 до 18 років – 1 598 гривень.
- Особи, які оформили опіку чи піклування над дитиною отримають такі кошти – на дітей до 6 років наддадуть – 6 407,5 гривні, від 6 до 18 років – 7 990 гривень.
- Якщо неповнолітня особа має інвалідність: для забезпечення дітей до 6 років нараховують – 8 970,5 гривень, від 6 до 18 років – 11 186 гривень.
- Якщо особа займається доглядом за хворою дитиною: при віці малюка до 6 років – 5 126 гривень, від 6 до 18 років – 6 392 гривні.
Виплати по інвалідності
- Якщо особа доглядає людину з інвалідністю I чи II групи й цей статус пов'язаний з психічним розладом, то вона може розраховувати на щомісячну виплату у розмірі 2 920 гривень.
- Пенсії призначені після набуття каліцтва: 100% від пенсії за віком надають українцям, яким призначено І групу, 90% – II група, 50% – III група.