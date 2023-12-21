Підняти тарифи мали давно

Під час розмови з 24 Каналом експерт з енергоефективності Святослав Павлюк розповів, що проблема щодо вартості тарифів стає чим далі, тим нагальнішою. Він нагадав, що рішення про підняття тарифів до ринкового рівня ухвалили ще за першого прем'єрства Юлії Тимошенко. І з того часу цього так і не зробили.

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Святослав Павлюк Виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Минулого і цього року де-факто є різниця в тарифах. Існує субсидіювання енергетики коштом промисловості та державного бюджету. Особливо в комунальній теплоенергетичній частині.

Важливо! Якщо трапиться так, що Україна не отримує обіцяної фінансової підтримки, то іншого виходу, окрім як підняти тарифи з січня чи з лютого 2024 року, немає.

За словами експерта, саме субсидіювання енергії, а не тому, кому вона потрібна, вбиває ринкові мотивації, а також впровадження різноманітних нових технологій в галузі.

Також, Святослав Павлюк пояснив, що в Україні тотально неокупна система проєктів енергоефективності, тому що здешевлені електроенергія, газ, тепло.

Ціна від 10 до 12 гривень

Водночас експерт вважає, що в ситуації з газом можна ще потягнути, адже більшість газу – це власне видобування.

Фактично склалася ситуація, коли для потреб населення, коштом падіння споживання в країні, коштом відтоку населення, коштом зупинки підприємств, ми виходимо десь на рівень самозабезпечення. Тобто якщо ми раніше використовували на потреби комунальної енергетики ми використовували десь 18 мільярдів кубів в рік, а минулого року ця цифра впала до 13 мільярдів. Водночас загальне видобування в країні складає 12 мільярдів кубометрів газу,

– каже Павлюк.

Втім буде зберігатися диспропорція між газом для населення, газом для промисловості та для непобутових споживачів. А це тривати довго не може, бо руйнує ціновий сценарій на ринку.

Нагадуємо, що раніше у коментарі 24 Каналу експертка з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко розповідала, що на ринку справжня ціна за газ мала б коливатися від 10 до 12 гривень за кубометр газу. Натомість зараз ціна набагато менша.

Які зараз тарифи

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну було прийнято мораторій на підвищення тарифів на період війни. Таким чином в Україні комунальні послуги вже декілька років не змінюються.

98% українців користуються послугами "Нафтогазу", як постачальника останньої надії. Таким чином тариф для споживачів складає 7,96 гривні за кубометр газу з ПДВ.

Важливо пам'ятати! Тариф на газ ділять на ціну самої сировини й вартість її доставки.

Водночас в інших постачальників ціни відрізняються між собою. Наприклад:

Ціну на газ не підвищуватимуть

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ще раніше повідомив, що до кінця опалювального сезону тариф на газ та тепло не підвищуватимуть.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в осінньо-зимовий період. Ціна на газ, на тепло та гарячу воду залишиться без змін.

Важливо! До 15 квітня 2024 року Кабмін продовжили дію ПСО. Йдеться про покладання спеціальних обов'язків.

За якою ціною постачальники отримуватимуть від "Нафтогазу" обсяги блакитного палива: