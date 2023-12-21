Поднять тарифы должны были давно
Во время разговора с 24 Каналом эксперт по энергоэффективности Святослав Павлюк рассказал, что проблема стоимости тарифов становится чем дальше, тем насущнее. Он напомнил, что решение о поднятии тарифов до рыночного уровня было принято еще при первом премьерстве Юлии Тимошенко. И с этого времени этого так и не сделали.
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В прошлом и в этом году де-факто есть разница в тарифах. Существует субсидирование энергетики на средства промышленности и государственного бюджета. Особенно в коммунальной теплоэнергетической части.
- По словам эксперта, именно субсидирование энергии, а не тому, кому она нужна, убивает рыночные мотивации, а также внедрение новых технологий в отрасли.
- Также Святослав Павлюк пояснил, что в Украине тотально неокупаемая система проектов энергоэффективности, потому что удешевлены электроэнергия, газ, тепло.
Цена от 10 до 12 гривен
В то же время эксперт считает, что в ситуации с газом можно еще потянуть, ведь большинство газа – это собственная добыча.
Фактически сложилась ситуация, когда для нужд населения, за счет падения потребления в стране, за счет оттока населения, за счет остановки предприятий, мы выходим где-то на уровень самообеспечения. То есть если мы раньше использовали на нужды коммунальной энергетики, мы использовали где-то 18 миллиардов кубов в год, а в прошлом году эта цифра упала до 13 миллиардов. В то же время общая добыча в стране составляет 12 миллиардов кубометров газа,
– говорит Павлюк.
Впрочем, будет сохраняться диспропорция между газом для населения, газом для промышленности и для небытовых потребителей. А это продолжаться долго не может, потому что разрушает ценовой сценарий на рынке.
Какие сейчас тарифы
После полномасштабного вторжения России в Украину был принят мораторий на повышение тарифов на период войны. Таким образом, в Украине коммунальные услуги уже несколько лет не меняются.
98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" как поставщика последней надежды. Таким образом, тариф для потребителей составляет 7,96 гривны за кубометр газа по НДС.
- В то же время, у других поставщиков цены отличаются между собой. К примеру:
Цену на газ не будут повышать
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль еще раньше сообщил, что до конца отопительного сезона тариф на газ и тепло не будут повышаться.
Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений.
По какой цене поставщики будут получать от "Нафтогаза" объемы голубого топлива:
- для производителей тепла, обеспечивающих бюджетные учреждения, стоимость газа по НДС останется на уровне 16 390 гривен;
- а вот для производителей тепла для индустрии стоимость будет рыночной.