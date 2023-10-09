Эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко рассказала 24 Каналу, что в Украине нужно сейчас работать над либерализацией рынков газа, электроэнергии и т.д., ведь на сегодняшний день у нас ручное регулирование цен.

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Впрочем, до конца отопительного сезона стоимость света, газа и воды точно будут оставаться на том уровне, что и были. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Татьяна Бойко

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора"

Я соглашаюсь с американскими рекомендациями относительно тарифов. Более того, процесс либерализации рынка в Украине уже происходил, впрочем, недолго.

Эксперт Татьяна Бойко прогнозирует, что на рынке настоящая цена за газ должна колебаться от 10 до 12 гривен за кубометр газа. А стоимость за холодную воду и электроэнергию должна хотя бы возрасти на минимум 50%.

Это так приблизительно. Потому что цены давно не поднимались,
– добавляет собеседница.

Если говорить о тепловой энергии, а соответственно горячей воде, то тарифы должны подорожать на 70 – 80% в зависимости от методики производства.

Мы будем надеяться, что весной ситуация станет еще лучше, как и в плане цен. Но для того, чтобы либерализацию рынков запускать, нужно готовить все законодательство и почву сейчас,
– заметила Бойко.

По словам Татьяны Бойко, начался этот процесс в 2014 году, но он фактически ограничился тем, что в 2014 – 2015 годах произошел небольшой рост тарифов на электроэнергию, выросли тарифы на газ.

Что такое либерализация рынка тарифов

Это процесс, когда повышение цен возможно, но одновременно балансируется субсидиями для населения.

Затем, в 2017 – 2018 годах, у нас запустился розничный рынок газа. Это было достаточно недолго, но суть в том, что пришло достаточно много газовых компаний. И здесь речь не о высоких или низких тарифах,
– объясняет она.

Самым важным в этом являются правила игры:

  • Государство отпускает ручное управление рынком, и когда это происходит, оно устанавливает определенные правила, по которым играют все "игроки" рынка.
  • Впрочем, важно, что только после того, как все правила определены и синхронизированы с европейским законодательством, а всех правонарушителей будет ждать жестокое наказание, только тогда можно отпускать цены.
  • Это делается для того, чтобы привлечь многих игроков как украинских, так и международных. Следовательно, они начинают бороться за потребителя. То есть, наш украинский потребитель становится клиентом, как в бизнесе.
  • Когда таких поставщиков много, это не дает рынку "перегреть" цену, и, скажем так, какому-то монополисту выставить ту цену, которая ему нравится.

Если бы мы все-таки запустили этот рынок в 2017 – 2018 годах, то имели бы более высокие тарифы для населения, но это было бы уже не так больно и прогнозируемо, чем если бы это произошло условно завтра,
– говорит Татьяна Бойко.

  • Тариф на свет

Сейчас единый тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт. Раньше было два тарифа: 1,44 гривны за киловатт – если потребляли менее 250 киловатт ежемесячно, а 1,68 гривны за киловатт – если потребляли более 250 киловатт ежемесячно.

  • Тариф на воду

Тарифы по областям составляют так:

  • Тарифы на газ

В "Нефтегазе" приняли решение о сохранении действующей цены на газ в пределах 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.