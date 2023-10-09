Подорожает ли бензин на фоне блэкаутов

По мнению Геннадия Рябцева, эксперта рынка горючего, которым он поделился с 24 Каналом, в прошлом году спрос на горючее, несмотря на отключение света, не был существенным. Напротив, если говорить об общем уровне спроса, то после начала полномасштабного вторжения он сократился.

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Напоминаем, что с 1 июля в Украине вернули НДС 20% и довоенные акцизы на горючее. Это спровоцировало рост стоимости как на бензин, так и дизтопливо.

Эксперт это объясняет тем, что стало меньше потребителей, ведь многие автомобилисты уехали за границу, а количество пассажирских перевозок сократилось. Кроме того, уменьшилось промышленное использование горючего.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Но вот рост в цене был небольшой, который произошел из-за использования дизельных и бензиновых генераторов.

Следовательно, можно сделать вывод, что возможные отключения или блэкауты будут несущественно влиять на общую стоимость на сегодня.

Какие факторы влияют на стоимость украинского топлива

Впрочем, есть определенные факторы из-за которых цена все-таки может возрасти. Среди них:

Основной фактор – 90% потребляемого топлива производится за пределами Украины. То есть закупается за границей и завозится через западную таможню автомобильным транспортом.

Поэтому цена зависит преимущественно от внешних котировок, формируемых на европейских рынках. И если там растут цены, то у нас тоже,

– объясняет Геннадий Рябцев.

Влияет на горючее и курс нацвалюты. Закупка горючего на европейском рынке за валюту (доллары или евро). Сейчас Нацбанк отменил фиксированный курс доллара и "отпустил" в управляемое плавание.

Обратите внимание! Если гривна будет дешеветь, то будет дорожать горючее, ведь трейдерам нужно будет платить больше гривен, которые будут потом конвертировать в валюту.

Последний – возврат налогообложения в полном объеме и частично подакцизные товары, к которым относятся и нефтепродукты. Сейчас трейдерам нужно учитывать возвращение этого фактора.

Цены на горючее на АЗС будут медленно, но расти. И этому, в первую очередь, будет способствовать удорожание нефтепродуктов на европейских рынках, политика Нацбанка и возврат налогов,

– заключает Рябцев.

Сколько может стоить бензин и дизтопливо

Еще раньше в комментарии 24 Каналу эксперт Сергей Куюн рассказал, что цены на мировом рынке спровоцировали удорожание горючего в Украине. За последние месяцы оно выросло в среднем на 13 – 14 гривен, хотя после возврата налогов прогнозировалось, что цена должна была повыситься ориентировочно только на 8 – 10 гривен.

Куюн добавляет, что если цена за баррель и дальше будет расти, то роста цен на украинских заправках не избежать.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Если цена в октябре составит 100 долларов за баррель, то цена в Украине на горючее составит более 60 гривен за литр.

То есть в Украине будет трудно удержать цену и не повышать ее, если на мировом рынке стоимость снова будет расти.