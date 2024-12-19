Як формується пенсія для людей без трудового стажу

Які виплати можуть очікувати такі громадяни, розповідає 24 Канал, посилаючись на норми українського законодавства.

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Передусім зауважимо, що для того, аби отримувати пенсії в Україні потрібно мати хоча б 15 років страхового стажу (мінімум для призначення пенсії за віком).

Важливо! Якщо стаж відсутній, людина не зможе претендувати на страхову пенсію, яку виплачують із Пенсійного фонду. Однак держава надає альтернативу – соціальну пенсію або державну допомогу.

Соціальну пенсію призначають людям, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного стажу. У 2023 році вона дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як буде у 2025 році

Наразі прожитковий мінімум становить 2 093 гривень, але, згідно з прогнозами, у 2025 році він може зрости до 2 500 – 3 000 гривент, залежно від рівня інфляції та економічної ситуації в країні. Це й буде орієнтовний розмір соціальної пенсії.

Соціальна допомога для осіб без стажу

Якщо людина не має стажу і додаткових джерел доходу, вона може звернутися до органів соціального захисту для оформлення допомоги малозабезпеченим. Її розмір визначається індивідуально, залежно від сукупного доходу сім’ї.

Соціальна пенсія не залежить від заробітної плати чи внесків у Пенсійний фонд. Вона призначається лише після досягнення пенсійного віку (60 років для більшості громадян).

Чи можна докупити стаж У 2025 році також зберігатиметься можливість докупити стаж для тих, хто не працював офіційно. Вартість одного місяця страхового стажу у 2023 році становила 2 940 гривень (22% від мінімальної зарплати).

Наприклад, якщо людина захоче отримати 15 років мінімального стажу для пенсії, їй доведеться заплатити близько 529 200 гривень (за умови, що ставка залишиться незмінною). Цей варіант доступний не всім, але може бути виходом для тих, хто хоче отримати страхову пенсію.

Тож, у 2025 році ті, хто не працював офіційно і не має необхідного страхового стажу, зможуть претендувати лише на соціальну пенсію, яка, за прогнозами, становитиме 2 500 – 3 000 гривень. Для отримання вищих виплат варто або докупити стаж. Страхова пенсія призначається виключно за наявності 15 років стажу.