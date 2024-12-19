Как формируется пенсия для людей без трудового стажа

Какие выплаты могут ожидать такие граждане, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на нормы украинского законодательства.

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Прежде всего заметим, что для того, чтобы получать пенсии в Украине нужно иметь хотя бы 15 лет страхового стажа (минимум для назначения пенсии по возрасту).

Важно! Если стаж отсутствует, человек не сможет претендовать на страховую пенсию, которую выплачивают из Пенсионного фонда. Однако государство предоставляет альтернативу – социальную пенсию или государственную помощь.

Социальную пенсию назначают людям, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют необходимого стажа. В 2023 году она равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Как будет в 2025 году

Сейчас прожиточный минимум составляет 2 093 гривен, но, согласно прогнозам, в 2025 году он может вырасти до 2 500 – 3 000 гривен, в зависимости от уровня инфляции и экономической ситуации в стране. Это и будет ориентировочный размер социальной пенсии.

Социальная помощь для лиц без стажа

Если человек не имеет стажа и дополнительных источников дохода, он может обратиться в органы социальной защиты для оформления помощи малообеспеченным. Ее размер определяется индивидуально, в зависимости от совокупного дохода семьи.

Социальная пенсия не зависит от заработной платы или взносов в Пенсионный фонд. Она назначается только после достижения пенсионного возраста (60 лет для большинства граждан).

Можно ли докупить стаж В 2025 году также будет сохраняться возможность докупить стаж для тех, кто не работал официально. Стоимость одного месяца страхового стажа в 2023 году составляла 2 940 гривен (22% от минимальной зарплаты).

Например, если человек захочет получить 15 лет минимального стажа для пенсии, ему придется заплатить около 529 200 гривен (при условии, что ставка останется неизменной). Этот вариант доступен не всем, но может быть выходом для тех, кто хочет получить страховую пенсию.

Поэтому, в 2025 году те, кто не работал официально и не имеет необходимого страхового стажа, смогут претендовать только на социальную пенсию, которая, по прогнозам, составит 2 500 – 3 000 гривен. Для получения высших выплат стоит или докупить стаж. Страховая пенсия назначается исключительно при наличии 15 лет стажа.