Об этом пишет издание, ссылаясь на письмо премьер-министра Украины Межведомственной координационной платформе доноров (MDCP). Как пишут журналисты, в нем Денис Шмыгаль отмечал необходимость финансирования в январе и потому, что его должны направить на бюджетные нужды.

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Шмигаль просит о поддержке

Для поддержания макроэкономической стабильности очень важно, чтобы мы получали достаточное, оперативное и предполагаемое внешнее финансирование с января 2024 года,

– говорится в письме, которое цитируют в издании.

Это любопытно! Министерство финансов Украины на прошлой неделе отметило, что нашему государству в 2024 году необходимо 37,3 миллиарда долларов внешней помощи. В этом году Украине поступило 42 миллиарда такой поддержки.

Шмыгаль в письме отметил, что координационная платформа доноров должна сосредотачиваться на неотложных нуждах бюджета. Речь идет о поддержке правительства, выплатах учителям, государственным служащим, а также пенсий.

Вряд ли возможно вести любую дискуссию о проектах восстановления и восстановления, когда мы боремся за выполнение приоритетов выживания в 2024 году,

– подчеркнул Шмыгаль в письме.

Премьер-министр в письме обратился к донорам с призывом начать координацию для направления замороженных российских активов на восстановление Украины. В письме говорится, что Кремль "должен заплатить за войну и разрушение – и это будет главным источником восстановления" в ближайшие годы.

Мы приложим все необходимые усилия, чтобы ликвидировать дефицит финансирования, но ваша своевременная поддержка сейчас нужна как никогда,

– добавил Шмигаль.

Напомним, что в Украине стремятся внести изменения в мобилизацию. Так, в Министерстве финансов ожидают предложения от Минобороны и Генштаба относительно покрытия расходов, связанных с этим. В ведомстве отметили, что внутренний потенциал для финансирования потребностей войск уже истощен.