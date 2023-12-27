Також Мінфін очікує на інформацію щодо масштабів мобілізації та термінів і необхідних витрат. Про це заявив міністр Сергій Марченко під час ютуб-проєкту Forbes "Business Breakfeast".

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З фінансуванням додаткової мобілізації можуть виникнути труднощі

Марченко хоче, щоб Міноборони та Генштаб запропонували рішення щодо оптимізації видатків.

Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків... Тому, що я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму – не вийде так,

– сказав міністр.

Водночас він сказав, що озвучені раніше обсяги фінансування у розмірі 500 мільярдів гривень (у випадку призову 500 людей) є доволі коректними.

Але він наголосив, що є багато факторів, які впливають на ці розрахунки, зокрема, строки мобілізації та демобілізації і забезпечення підрозділів. Міністр припустив, що це потребуватиме пошуку додаткових внутрішніх джерел фінансування.

Ми не виключаємо, що нам доведеться шукати додаткові внутрішні джерела фінансування,

– сказав Марченко.

Однак з огляду на нинішню ситуацію, за його словами, на перший квартал додаткової потреби не буде.

Новий законопроєкт може мати негативні економічні наслідки

Водночас олова економічного комітету Дмитро Наталуха у коментарі для Forbes висловив припущення, що новий законопроєкт про мобілізацію може мати негативні наслідки економічні наслідки для держави.

Зокрема Українці, які намагаються ухилитися від постанови на військовий облік та мобілізації, припинять роботу з державними банками й переходитимуть на сіре працевлаштування.

Також він припустив, що еміграція працездатних жінок зросте, а економічна активність нашої країни знизиться.

Нагадаємо, що у новому законопроєкті пропонують застосовувати санкції проти ухилянтів. Їх хочуть вносити до Єдиного реєстру боржників, що означатиме: