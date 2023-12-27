Уже на початку 2023 року потрібно було поповнити бригади на 80 – 90%, щоб вони були спроможними виконувати ці дії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, мовиться лише про особовий склад, бо їх потрібно озброїти, оснастити й потім відправити на фронт.

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Про два завдання

За словами Романенка, поповнити військо – це дуже суттєве зобов'язання, оскільки українські військові зараз виконують стратегічну оборону операцію. Ворог на Сході та на Півдні веде наступальні дії, хоча просування тактичного рівня.

Є два завдання стратегічної оборонної операції. Перше – зупинити наступ, а це близько 1500 тисячі кілометрів. Знищити якомога більше озброєння, техніки та особового складу і виграти час, щоб зібратися з силами та засобами для дій у 2024 році щодо деокупації,

– зазначив генерал-лейтенант у відставці.

Друге – якщо будуть проводитися завдання для деокупації, то відповідно потрібні нові бригади – особовий склад, озброєння, оснащення та поставлення на фронт. У кількості 500 тисяч військових також входять прогнозовані втрати на 2024 рік.

Водночас демобілізація неможлива до закінчення війни, особливо у тій ситуації, яка зараз на полі бою, вважає Романенко. Треба займатися питанням щодо надання перепочинку тим, хто воює значний період часу. Проте демобілізація неприпустима, коли не забезпечені відповідні дії.

До слова! Валерій Залужний сказав, що разом з Міністерством оборони було погоджено здійснити демобілізацію військових через 36 місяців зі сподіванням, що ситуація буде враховувати два чинники – не буде загострення на фронті та цих людей буде ким замінити.

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