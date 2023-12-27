Уже в начале 2023 года нужно было пополнить бригады на 80 – 90%, чтобы они могли выполнять эти действия. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, заметив, говорится только об личном составе, потому что их нужно вооружить, оснастить и затем отправить на фронт.
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О двух задачах
По словам Романенко, пополнить войско – это очень важное обязательство, поскольку украинские военные сейчас выполняют стратегическую оборону операцию. Враг на Востоке и на Юге ведет наступательные действия, хотя продвижение тактического уровня.
Есть две задачи стратегической оборонной операции. Первое – остановить наступление, а это около 1500 тысяч километров. Уничтожить как можно больше вооружения, техники и личного состава и выиграть время, чтобы собраться с силами и средствами для действий в 2024 году по деоккупации,
– отметил генерал-лейтенант в отставке.
Второе – если будут проводиться задачи для деоккупации, то соответственно требуются новые бригады – личный состав, вооружение, оснащение и поставка на фронт. В количестве 500 тысяч военных также входят прогнозируемые потери на 2024 год.
В то же время, демобилизация невозможна до окончания войны, особенно в той ситуации, которая сейчас на поле боя, считает Романенко. Надо заниматься вопросом предоставления передышки тем, кто воюет значительный период времени. Однако демобилизация недопустима, когда не обеспечены ответные действия.
Мобилизация в Украине: главное
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Генштаб и Вооруженные силы Украины не представляли никаких проектов и документов с предложениями по мобилизации в Кабинет министров. Военные сотрудничали с Минобороны в формате рабочих групп при разработке законопроекта о мобилизации и военной службе.
- Также Залужный прокомментировал, что военное командование якобы пригласило мобилизацию 400 – 500 тысяч военных. По его словам, не делалось ни одного запроса с конкретными цифрами на мобилизацию, это не в его компетенции.
- Главком ВСУ подчеркнул, что не может быть такого, что человек попадает на фронт совершенно неподготовленным. Есть возможность использовать как наши возможности, так и возможности, предоставляемые нашими партнерами. Сегодня Украина может готовить к 10 бригадам полного состава на полигонах.