Уже в начале 2023 года нужно было пополнить бригады на 80 – 90%, чтобы они могли выполнять эти действия. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, заметив, говорится только об личном составе, потому что их нужно вооружить, оснастить и затем отправить на фронт.

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О двух задачах

По словам Романенко, пополнить войско – это очень важное обязательство, поскольку украинские военные сейчас выполняют стратегическую оборону операцию. Враг на Востоке и на Юге ведет наступательные действия, хотя продвижение тактического уровня.

Есть две задачи стратегической оборонной операции. Первое – остановить наступление, а это около 1500 тысяч километров. Уничтожить как можно больше вооружения, техники и личного состава и выиграть время, чтобы собраться с силами и средствами для действий в 2024 году по деоккупации,

– отметил генерал-лейтенант в отставке.

Второе – если будут проводиться задачи для деоккупации, то соответственно требуются новые бригады – личный состав, вооружение, оснащение и поставка на фронт. В количестве 500 тысяч военных также входят прогнозируемые потери на 2024 год.

В то же время, демобилизация невозможна до окончания войны, особенно в той ситуации, которая сейчас на поле боя, считает Романенко. Надо заниматься вопросом предоставления передышки тем, кто воюет значительный период времени. Однако демобилизация недопустима, когда не обеспечены ответные действия.

К слову! Валерий Залужный сказал, что вместе с Министерством обороны было согласовано осуществить демобилизацию военных через 36 месяцев с надеждой, что ситуация будет учитывать два фактора – не будет обострения на фронте и этих людей будет кем заменить.

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