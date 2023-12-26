Чого очікувати від G7

За словами Жовкви, українські посадовці провели розмови в Сполучених Штатах про те, щоб активи, заморожені від Росії, були активовані негайно. Він також вказав, що це може охоплювати швидкі проєкти відновлення, соціальні ініціативи, такі як відновлення вільних територій, будівництво бомбосховищ, реконструкцію шкіл та інші справи.

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В інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна" Ігор Жовква заявив, що цей процес потребує відповідних законодавчих рішень у цих країнах. На рівні Євросоюзу це потребує, наприклад, загальної директиви ЄС.

Ми говорили про це безумовно у Сполучених Штатах Америки. Зробімо так, щоб ці заморожені активи вже якимось чином почали працювати зараз. Хай це буде fast recovery, хай це будуть якісь соціальні проєкти типу відбудові звільнених територій, бомбосховища, школи та так далі,

— розповів Жовква в інтерв'ю.

Слабке місце

Після того як США та інші країни заявили про реальний намір конфіскувати заморожені активи Росії, країна-агресор почала по-новому вести риторику. Зокрема, МЗС Росії попередило, що у разі конфіскації російських активів для допомоги Україні у відновленні економіки, Росія може піти на скасування дипломатичних відносин з США.

Ці погрози можуть лише посилюватися на тлі подальших дій країн Заходу щодо російських грошей. Це свідчить про те, що є питання, які дійсно серйозно бентежать вище російське керівництво.