Які варіанти використання активів

Так, США розпочали термінові консультації стосовно використання 300 мільярдів доларів активів ЦБ Росії.

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Однак, в адміністрації Байдена публічно майже не говорять про хід переговорів з приводу конфіскації російських активів.

Ця сума грошей, про яку ми тут говоримо, просто змінює гру,

– сказав Філіп Зеліков, представник Держдепартаменту в обох адміністраціях Буша та старший науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету.

За інформацією журналістів, американські чиновники пропонують передати Україні заморожені в Європі активи ЦБ Росії як аванс компенсації за шкоду від повномасштабної війни.

Серед варіантів, які обговорювали західні країни:

безпосередній арешт активів і передача їх Україні;

використання отриманих відсотків та інших прибутків від активів, які зберігаються в європейських фінансових установах, на користь України або використання активів як застави для кредитів Україні;

конфісковані російські активи можуть виділити траншами, наприклад, через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку.

Цікаво! На думку NYT, така дія може мати непередбачувані правові та економічні наслідки, а також може призвести до судових позовів і помсти з боку Росії.

Що ще відомо про вилучення російських активів

Зокрема, деякі європейські країни також готові продовжити конфіскацію російських активів.

Відтак, на цьому тижні німецькі прокурори вилучили приблизно 790 мільйонів доларів з банківського рахунку фінансової компанії з Росії, яка перебувала під санкціями ЄС, та знаходиться у Франкфурті.

Водночас Білий дім наполягає, щоб країни G7 виробили спільну стратегію використання російських коштів до 24 лютого 2024 року – другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.