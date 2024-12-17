Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics, зауваживши, що Путін може багато чого розповідати. Але Трамп здатен суттєво послабити Росію. Головне тут – політична воля.

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Як Трамп може вплинути на Росію

Як наголосив Джигун, багато з цих важелів вплину насправді криються на поверхні. Росія любить розповідати, що санкції ніяк по них не б'ють. При цьому Путін вимагає їх скасувати.

Є відчуття, що вони будуть змушені обмежувати свою купівельну спроможність. Це дуже турбує, скажімо так, російське економічне представництво на рівні уряду. Та й самого Путіна це турбує. Тому вони б хотіли позбавитися від цих санкцій. Якщо Трамп посилить їх, то це буде серйозним фактором впливу на ситуацію,

– сказав Джигун.

Не варто забувати і про ціни на нафту. Росія буквально фінансує війну проти України через нафтодолари. Дональд Трамп неодноразово говорив про потребу збільшити видобуток нафти у США, що вплине на світові ціни. Це рішення серйозно вдарить по Росії.

Є багато інших варіантів, як вплинути на країну-агресорку. До прикладу, можна таки дотиснути і визнати Росію країною-спонсором тероризму. Корисно було б вигнати Росію з Радбезу ООН.

Росія досі перебуває в Радбезі ООН, бо немає консолідованої позиції США та інших цивілізованих країн, аби витурити звідти Росію. Або ж принаймні почати все це. Якби в Трампа з'явилася така ідея, то він міг би почати цей процес,

– вважає Джигун.