Какие варианты использования активов

Да, США начали срочные консультации по использованию 300 миллиардов долларов активов ЦБ России.

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Однако в администрации Байдена публично почти не говорят о ходе переговоров по поводу конфискации российских активов.

Эта сумма денег, о которой мы здесь говорим, просто меняет игру,

– сказал Филипп Зеликов, представитель Госдепартамента в обеих администрациях Буша и старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета.

По информации журналистов, американские чиновники предлагают передать Украине замороженные в Европе активы ЦБ России как аванс компенсации за ущерб от полномасштабной войны

Среди вариантов, обсуждаемых западными странами:

непосредственный арест активов и передача их Украине;

использование полученных процентов и других доходов от активов, хранящихся в европейских финансовых учреждениях, в пользу Украины или использование активов в качестве залога для кредитов Украины;

конфискованные российские активы могут выделить траншами, например через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.

Любопытно! По мнению NYT, такое действие может иметь непредсказуемые правовые и экономические последствия, а также привести к судебным искам и мести со стороны России.

Что еще известно об изъятии российских активов

В частности, некоторые европейские страны также готовы продолжить конфискацию российских активов.

Следовательно, на этой неделе немецкие прокуроры изъяли примерно 790 миллионов долларов с банковского счета финансовой компании из России, находившейся под санкциями ЕС и находящейся во Франкфурте.

В то же время Белый дом настаивает, чтобы страны G7 выработали общую стратегию использования российских средств. до 24 февраля 2024 года – второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.