Украине не следует ожидать, что поставки дальнобойных ракет Taurus могут быть осуществлены быстро. Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт.

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Будут ли поставки Taurus

В связи с российскими обстрелами Украины в Германию обратились с новыми требованиями по поставке нашему государству германских крылатых ракет Taurus.

Один из политиков "ХДС" Норберт Реттген в который раз подверг критике федеральное правительство за то, что оно до сих пор не поставляет Украине какие-либо дополнительные системы вооружения большой дальности.

Крылатые ракеты Taurus обладают дальностью действия более 500 километров и облегчат украинской армии атаку на склады оружия и линии снабжения на территории России.

Однако канцелярия переживает, что немецкое оружие могут использовать, чтобы провести атаки вглубь территории России.

Изменился ли статус поставок ракет

Представитель правительства Германии Хебестрайт отметил, что Украине не следует питать никаких надежд на то, что поставки Taurus могут быть осуществлены быстро.

Относительно поставок оружия нет нового статуса,

– отметил Хебестрайт.

Он решительно осудил нападения государства-агрессорки, которые оно совершило недавно. По его словам, массированные атаки на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением и совершенно отвратительны.

На вопрос корреспондента DW относительно позиции правительства Германии по поводу поставка дальнобойных ракет он отметил, что "мы пока не поставляем Украину Taurus, но внимательно следим за развитием ситуации".

Также он рассказал об отношении Берлина к ударам Сил обороны Украины по территории России, в частности, по Белгороду. Хебештрайт заявил, что он "никогда это не комментировал и не будет комментировать и сейчас".

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