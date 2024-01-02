Голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, розкритикувала повільне постачання для нашої держави зброї на тлі чергового масованого ракетного обстрілу з боку Росії. Політична діячка закликала передати Україні ракети Taurus.

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Україні потрібно більше зброї

Штрак-Ціммерман наголосила на тому, що наша держава потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і тому потрібно негайно мобілізувати Taurus, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Вона зазначила, що фраза про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" буде самим лише словами, "якщо ми не продовжимо підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами в набагато більшій мірі".

За її словами, широко розрекламована європейська коаліція F-16 повинна запрацювати набагато швидше, якщо є бажання протистояти російській перевазі в повітрі.

Путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. Це вагання дуже гірке,

– додала німецька депутатка.

Крім Штрак-Ціммерманн свій заклик до надійної допомоги Україні з боку Німеччини висловила і речниця з питань безпеки німецьких "Зелених" Сара Нанні.

За словами Нанні, "необхідна визначеність у плануванні, коли йдеться про німецьку підтримку" України, додавши, що "наразі її недостатньо через напружені дискусії щодо бюджету".

Депутатка наголосила, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".

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