Голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, розкритикувала повільне постачання для нашої держави зброї на тлі чергового масованого ракетного обстрілу з боку Росії. Політична діячка закликала передати Україні ракети Taurus.
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Україні потрібно більше зброї
Штрак-Ціммерман наголосила на тому, що наша держава потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і тому потрібно негайно мобілізувати Taurus, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів.
Вона зазначила, що фраза про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" буде самим лише словами, "якщо ми не продовжимо підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами в набагато більшій мірі".
За її словами, широко розрекламована європейська коаліція F-16 повинна запрацювати набагато швидше, якщо є бажання протистояти російській перевазі в повітрі.
Путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. Це вагання дуже гірке,
– додала німецька депутатка.
Крім Штрак-Ціммерманн свій заклик до надійної допомоги Україні з боку Німеччини висловила і речниця з питань безпеки німецьких "Зелених" Сара Нанні.
За словами Нанні, "необхідна визначеність у плануванні, коли йдеться про німецьку підтримку" України, додавши, що "наразі її недостатньо через напружені дискусії щодо бюджету".
Депутатка наголосила, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".
Ракетний обстріл 2 січня: останні новини
- Російські загарбники вранці 2 січня здійснили чергову масштабну атаку по українських містах.
- За словами військового аналітика Тараса Чмута, сьогоднішня атака – наймасштабніша у світі комбінована ракетна атака із застосуванням гіперзвукової зброї.
- За попередніми даними, всього ворог запустив 99 різних ракет, 72 з яких збила протиповітряна оборона України. Зазначається, що під ранок окупанти запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55; 10 аеробалістичних ракет "Кинджал"; 3 крилаті ракети морського базування "Калібр"; 12 балістичних ракет типу Іскандер-М/С-300/С-400; 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П.
- Крім цього, Юрій Ігнат пояснив, чи існує ймовірність повторного нападу з боку держави-агресорки. Він наголосив, що окупанти завчасно програмують та направляють ракети, якими обстрілюють Україну. За його словами, вони налаштовують маршрут завчасно, що дає змогу окупантам завдати повторної повітряної атаки протягом найближчого часу. Він відзначив, що "на підготовку 4 дні достатньо, якщо у них є певні шаблони".