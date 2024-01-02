Зокрема, російська армія значно зменшила використання ракет типу "Калібр" під час обстрілів території нашої держави. Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.
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Ймовірність повторної повітряної атаки
Юрій Ігнат наголосив на тому, що росіяни завчасно програмують та направляють ракети, якими обстрілюють Україну. За його словами, вони налаштовують маршрут завчасно, що дає змогу окупантам завдати повторної повітряної атаки протягом найближчого часу.
Ігнат також додав, що росіяни спроможні забезпечити літаки необхідними технічними засобами, проте можуть мати проблеми з ракетами.
На підготовку 4 дні достатньо, якщо у них є певні шаблони. Ракета програмується, забивається її маршрут, де її повернути направо, де її повернути наліво, а де опуститися та вийти на удар. Це технологічний виріб, він програмується спеціалістами, тому думаю в них є можливості,
– розповів речник.
Він також підкреслив, що окупанти переходять в недоторканий запас озброєння. Ігнат розповів, що протягом останнього часу росіяни зазвичай використовують ракети типу "Х" повітряного базування, а от "Калібри" вони застосовують рідше.
Масований обстріл Росії по території України: останні новини
- Російські загарбники 2 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Повітряні сили ЗСУ пояснювали, що Росія підняла у небо 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Внаслідок ворожого обстрілу у Харкові спалахнули пожежі й зазнали пошкоджень цивільні будівлі.
- У Харківській обласній прокуратурі сказали, що кількість поранених внаслідок ворожої атаки збільшилась до 52 осіб, з них – 6 дітей. Крім того, Олег Синєгубов також повідомив, що в результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. Наразі продовжують з'ясовувати деталі. Наразі інформація щодо жертв і постраждалих у місті оновлюється.
- Внаслідок ракетного обстрілу 2 січня у Києві у Солом'янському районі загорілася багатоповерхівка. Люди застрягли на поверхах. Як розповів речник КМВА Михайло Шаманов, в Деснянському районі загорівся супермаркет, а в Дарницькому – пошкоджені нежитлові приміщення. В Голосіївському районі уламки ракет впали на відкриту територію. У Печерському – також зафіксували падіння уламків на дах дев'ятиповерхівки та ще одного багатоповерхового будинку.
- Водночас в Оболонському районі Києва сталося загоряння житлового будинку. Падіння уламків на житлову забудову також зафіксували й у Святошинському районі. У Подільському була пожежа на території ринку. Також там пошкодило газову трубу і горіло 6 автомобілів. У Шевченківському районі також впали уламки. Станом на зараз деталі з'ясовують.