Повітряні сили ЗСУ пояснювали, що Росія підняла у небо 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Саме з них вороги атакують Україну крилатими ракетами.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Перший вибух у Харкові пролунав орієнтовно о 7:30, вже о 7:38 – другий.

Окупанти завдали ударів по Харкову,

– написав очільник Харківської ОВА.

Олег Синєгубов закликав людей не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Орієнтовно о 7:41 2 січня у Харкові пролунав третій вибух.