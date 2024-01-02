Повітряні сили ЗСУ пояснювали, що Росія підняла у небо 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Саме з них вороги атакують Україну крилатими ракетами.
Дивіться також Ворог провів ротацію у Чорному морі: сумарна кількість "Калібрів" – до 20
Що відомо про вибухи у Харкові
Перший вибух у Харкові пролунав орієнтовно о 7:30, вже о 7:38 – другий.
Окупанти завдали ударів по Харкову,
– написав очільник Харківської ОВА.
Олег Синєгубов закликав людей не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.
Орієнтовно о 7:41 2 січня у Харкові пролунав третій вибух.