Про це 24 Каналу розповів речник КМВА Михайло Шаманов, зауваживши, що людей заблокувало через вогонь. Представники ДСНС звільнили жителів будинку. Зараз відомо про 33 постраждалих, а загалом вдалося евакуювати понад 130 людей.

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Зараз на базі однієї з шкіл в Солом'янському районі облаштували пункт обігріву та допомоги для мешканців пошкоджених будинків. З ними працюють психологи ДСНС та представники українського Червоного Хреста.

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Як розповів Шаманов, в Деснянському районі загорівся супермаркет, а в Дарницькому – пошкоджені нежитлові приміщення. В Голосіївському районі уламки ракет впали на відкриту територію. У Печерському – також зафіксували падіння уламків на дах дев'ятиповерхівки та ще одного багатоповерхового будинку.

В Оболонському районі сталося загоряння житлового будинку. Падіння уламків на житлову забудову також зафіксували і у Святошинському районі. У Подільському була пожежа на території ринку. Також там пошкодило газову трубу і горіло 6 автомобілів. У Шевченківському районі також впали уламки.

Певний час була проблема з електроенергією. Цілком можливо, що електрики заздалегідь зупинили постачання.

Були проблеми з електроенергією в деяких районах міста через ракетний удар. А також – з водопостачанням. Електрики могли перед такою масованою атакою превентивно вимкнути електрику. Як тільки безпекова ситуація дозволить, то енергетики обов'язково повернуть електропостачання,

– зазначив Шаманов.

Переважно в усіх постраждалих сталися мінно-вибухові травми.

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