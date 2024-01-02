Об этом 24 Каналу рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов, заметив, что людей заблокировало из-за огня. Представители ГСЧС освободили жителей дома. Сейчас известно о 33 пострадавших, а всего удалось эвакуировать более 130 человек.

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Сейчас на базе одной из школ в Соломенском районе обустроили пункт обогрева и помощи жителям поврежденных домов. С ними работают психологи ГСЧС и представители украинского Красного Креста.

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Как рассказал Шаманов, в Деснянском районе загорелся супермаркет, а в Дарницком – повреждены нежилые помещения. В Голосеевском районе обломки ракет упали на открытую территорию. В Печерском также зафиксировали падение обломков на крышу девятиэтажки и еще одного многоэтажного дома.

В Оболонском районе произошло возгорание жилого дома. Падение обломков на жилую застройку также было зафиксировано и в Святошинском районе. В Подольском был пожар на территории рынка. Также там повредило газовую трубу и горело 6 автомобилей. В Шевченковском районе также упали обломки.

Была проблема с электроэнергией. Вполне возможно, что электрики заранее остановили подачу света.

Были проблемы с электроэнергией в некоторых районах города из-за ракетного удара. А также – с водоснабжением. Электрики могли перед такой массированной атакой превентивно выключить электричество. Как только ситуация безопасность позволит, то энергетики обязательно вернут электроснабжение,

– отметил Шаманов.

Преимущественно у всех пострадавших минно-взрывные травмы.

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