Утром 2 января Россия запустила по Украине крылатые ракеты и Кинжалы. Силы нашей противовоздушной обороны сбивали вражеские цели.

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Россия применила 70 крылатых ракет

Враг запустил по нашей территории около сотни ракет. В частности, были применены 10 "Кинжалов", 70 ракет Х-59 и Х-101, и 3 "Калибра". По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с различными подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели:

10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 из 3 крылатые ракеты "Калибр".

Силы противовоздушной обороны делают все возможное, чтобы сбить как можно больше воздушных целей.

Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты. Основное направление удара – столица Украины,

– говорится в сообщении.

Утром Россия атаковала Украину разными видами вооружений. Сообщение о том, что враг поднял в воздух бомбардировщики Ту-95, появилось примерно в 3 ночи. Немного погодя проинформировали, что произошли пуски ракет с этих самолетов. По всей Украине объявили воздушную тревогу. Ракеты двигались с разных сторон, но основной целью оккупантов стала столица.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграме.

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