Зранку 2 січня Росія запустила по Україні крилаті ракети та "Кинджали". Сили нашої протиповітряної оборони збивали ворожі цілі.

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Росія застосувала 70 крилатих ракет

Ворог запустив по нашій території майже сотню ракет. Зокрема, було застосовано 10 "Кинджалів", 70 ракет Х-59 та Х-101, та 3 "Калібри". За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу - ракет різних типів.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із різними підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі:

10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

Сили протиповітряної оборони роблять все можливе, щоб збити якомога більше повітряних цілей.

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України,

– мовиться в повідомленні.

Зранку Росія атакувала Україну різними видами озброєнь. Повідомлення про те, що ворог підняв у повітря бомбардувальники Ту-95 з'явилась приблизно о 3 ночі. Трохи згодом поінформували, що відбулися пуски ракет із цих літаків. По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Ракети рухались з різних сторін, але основною ціллю окупантів стала столиця.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

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