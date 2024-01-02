Росіяни одна за одною запускають ракети, серед них "Кинджали". У Києві давно не було так гучно. Можливі повторні пуски, тому не виходьте з укриттів.
Дивіться також Росія атакує ракетами з Ту-95МС: у Києві чули вибухи, працює ППО
Скільки людей постраждало внаслідок ракетних ударів по Києву 2 січня, в якому вони стані
О 8:15 мовилося про троє постраждалих в одному з будинків у Солом'янському районі столиці. Людей госпіталізували.
На жаль, їхня кількість постійно зростає. На 9:09 уже 16 постраждалих.
Що відомо про атаку на Київ 2 січня
У столиці героїчно працює ППО, а на місцях влучань – екстрені служби. Ворог атакує хвилеподібно, гучні вибухи постійно лунають на обох берегах Дніпра.
На 8:24 відомо про низку влучань у столиці:
- У Подільському районі пожежі в кількох місцях.
- У Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури.
- У Печерському є влучання в дах багатоповерхівки.
- В Оболонському палає складське приміщення.
- У Деснянському є загоряння в будівлі супермаркету.
- У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.
Унаслідок атаки тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.
Іще є перебої із водопостачанням, а на Подолі пошкодило газову трубу.