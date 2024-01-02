Росіяни одна за одною запускають ракети, серед них "Кинджали". У Києві давно не було так гучно. Можливі повторні пуски, тому не виходьте з укриттів.

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Скільки людей постраждало внаслідок ракетних ударів по Києву 2 січня, в якому вони стані

О 8:15 мовилося про троє постраждалих в одному з будинків у Солом'янському районі столиці. Людей госпіталізували.

На жаль, їхня кількість постійно зростає. На 9:09 уже 16 постраждалих.

Що відомо про атаку на Київ 2 січня

У столиці героїчно працює ППО, а на місцях влучань – екстрені служби. Ворог атакує хвилеподібно, гучні вибухи постійно лунають на обох берегах Дніпра.

На 8:24 відомо про низку влучань у столиці:

У Подільському районі пожежі в кількох місцях.

У Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури.

У Печерському є влучання в дах багатоповерхівки.

В Оболонському палає складське приміщення.

У Деснянському є загоряння в будівлі супермаркету.

У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

Унаслідок атаки тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.

Іще є перебої із водопостачанням, а на Подолі пошкодило газову трубу.