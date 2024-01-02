Від самого ранку 2 січня росіяни підняли рекордну кількість бортів МіГ. Більшість ракет спрямовано на Київ і Харків.

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Що відомо на цю мить

У Подільському районі попередньо влучання на територію об'єкту цивільної інфраструктури,

– написав Віталій Кличко о 8:02.

Відомо, що на Подолі пошкоджена газова труба. Наразі на місце влучання прямують усі служби, зазначив мер.

Іще станом на восьму ранку відомо, що у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

Яка ситуація в Києві