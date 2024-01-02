С самого утра 2 января россияне подняли рекордное количество бортов МиГ. Большинство ракет направлено на Киев и Харьков.

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Что известно

В Подольском районе предварительно попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры,

– написал Виталий Кличко в 8:02.

Известно, что на Подоле повреждена газовая труба. На место попадания направляются все службы, отметил мэр.

Еще по состоянию на 8 утра известно, что в некоторых районах временно отсутствует давление в водопроводной сети.

Какая ситуация в Киеве