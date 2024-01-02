С самого утра 2 января россияне подняли рекордное количество бортов МиГ. Большинство ракет направлено на Киев и Харьков.
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Что известно
В Подольском районе предварительно попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры,
– написал Виталий Кличко в 8:02.
Известно, что на Подоле повреждена газовая труба. На место попадания направляются все службы, отметил мэр.
Еще по состоянию на 8 утра известно, что в некоторых районах временно отсутствует давление в водопроводной сети.
Какая ситуация в Киеве
- Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах, предупредили в КГВА.
- В городе известно о попаданиях. В результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе, Печерском районе (там упало на жилые дома), Оболонском районе, Подольском и предварительно Святошинском.
- Возможны повторные пуски ракет. Будьте в укрытиях!