Россия 2 января 2024 года атаковала Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказался Киев.

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Взрывы в столице

В Голосеевском районе Киева раздались взрывы. Там обломок ракеты упал в парке.

Также в Деснянском районе пылает обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте. Ранее писали, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграмме .

Также мэр города отметил, что взрывы раздаются на Оболони. В Печерском районе столицы вызвали экстренные службы.

Взрывы звучали также и в других регионах Украины