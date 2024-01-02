Россия 2 января 2024 года атаковала Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказался Киев.
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Взрывы в столице
В Голосеевском районе Киева раздались взрывы. Там обломок ракеты упал в парке.
Также в Деснянском районе пылает обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте. Ранее писали, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны.
Также мэр города отметил, что взрывы раздаются на Оболони. В Печерском районе столицы вызвали экстренные службы.
Взрывы звучали также и в других регионах Украины
- Утром 2 января 2024 года Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-95 . Именно из них она массированно атаковала Украину 29 декабря. Впоследствии стало известно о пусках ракет по разным направлениям. Силы противовоздушной обороны работают над тем, чтобы не допустить попадания.
- В частности, взрывы прогремели в Кропивницком. Официальную информацию людям еще не сообщали. Также взрывы произошли и в Киеве. Там работает ПВО.
- Перед этим враг атаковал ударными дронами. Воздушные силы отчитались об уничтожении 35 целей . Это все дроны, которые были запущены. То есть силы противовоздушной обороны сработали на "отлично".