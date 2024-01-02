Ця кількість продовжує зростати, оскільки наразі на місцях прильотів працюють екстрені служби, які надають допомогу людям, що зазнали поранень. Усе, що відомо про постраждалих у Харкові після ракетної атаки – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Пошкоджені будинки, пожежі й постраждалі: окупанти завдали 4 ударів по Харкову
Скільки людей зазнали поранень у Харкові
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків. Зокрема, це сталося в Шевченківському районі міста.
Медики надають допомогу 22 пораненим, госпіталізовані до медичних установ – 16 осіб,
– написав він про кількість постраждалих станом на 9:05.
Крім того, Синєгубов також повідомив, що у місті вже є загиблий внаслідок ворожої атаки.
Синєгубов також зауважив, що в місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура. Також є загоряння автомобілів.
Він зауважив, що інформація щодо жертв і постраждалих у місті оновлюється. Адже рятувальні служби продовжують огляд місць ударів.
Що відомо про атаку Харкова
- У Харкові 2 січня близько 7 години 30 хвилини пролунали потужні вибухи. Уже о 7 годині 38 хвилин у місті пролунав другий вибух.
- Орієнтовно о 7 годині 41 хвилині у місті пролунав третій вибух. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав людей не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.
- Харківський міський голова Ігор Терехов заявляв, що місто перебувало під масованим ракетним ударом. Згодом Синєгубов зазначив, що окупанти завдали ударів по Харкову.
- Зрештою Олег Синєгубов розповів, що в місті пролунали 4 вибухи. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів, а також виникли пожежі. Він підкреслив, що відповідні служби вже працюють на місці прильоту й допомагають постраждалим.