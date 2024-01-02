Ця кількість продовжує зростати, оскільки наразі на місцях прильотів працюють екстрені служби, які надають допомогу людям, що зазнали поранень. Усе, що відомо про постраждалих у Харкові після ракетної атаки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Пошкоджені будинки, пожежі й постраждалі: окупанти завдали 4 ударів по Харкову

Скільки людей зазнали поранень у Харкові

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків. Зокрема, це сталося в Шевченківському районі міста.

Медики надають допомогу 22 пораненим, госпіталізовані до медичних установ – 16 осіб,

– написав він про кількість постраждалих станом на 9:05.

Крім того, Синєгубов також повідомив, що у місті вже є загиблий внаслідок ворожої атаки.

Синєгубов також зауважив, що в місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура. Також є загоряння автомобілів.

Він зауважив, що інформація щодо жертв і постраждалих у місті оновлюється. Адже рятувальні служби продовжують огляд місць ударів.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Що відомо про атаку Харкова